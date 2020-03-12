شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا وفيات حتى الآن بحادث تصادم قطارى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه لا توجد حالات وفاة حتى الآن فى حادث تصادم قطارى إمبابة، وإن عدد المصابين قليل، وتم نقلهم على المستشفيات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفسالشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.