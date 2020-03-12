شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: أكثر من1500 عامل و600 معدة لسحب مياه الأمطار بـ17 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوطا لكميات كبيرة من الأمطار (17 مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من 1500 عامل، و600 معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدة فى المواقع على مدار الـ٢٤ ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.

في الوقت نفسه ، واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، متابعته المتواصلة منذ صباح اليوم، لأعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن أجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، تبذل قصارى جهدها، وتدفع بجميع العاملين والمعدات بالمواقع المختلفة، لسحب مياه الأمطار الغزيرة، موضحاً أن معدلات تساقط الأمطار مرتفعة جدا، و تتجاوز القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، ولكن جارٍ التعامل لتقليل آثار المياه المتجمعة.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، سدود وبرك التخزين، في مشروع الغابة الشجرية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث اطمأن على منسوب المياه بالبرك، وكذا تابع السدود الترابية التى تم تنفيذها وتدعيمها لمنع تسرب المياه، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ رافع بطاقة 150 الف متر مكعب، وتنفيذ الخط الناقل للمياه المعالجة لمنطقة الامتداد.