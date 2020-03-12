صور.. غرفة عمليات التموين ترصد انتظام صرف الدقيق للمخابز وتوفير البوتاجاز للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليات العمل لمديريات التموين المختلفة وانتظام صرف حصص الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وكذلك توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين كما اطمئن الوزير على صرف الاقماح للمطاحن وكذلك توفير السلع التموينية وصرفها لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مارس الجارى

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد حرص منذ صباح الْيَوْمَ الخميس على التواجد بمكتبه بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل فى المديريات المختلفة فى إطار حرص الوزير على توفير كافة احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والسلع الاساسية خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية فى تأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية تكفى لعدده أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وقرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين اليوم الخميس برئاسته وعدد من قيادات الوزارة، وتستمر غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين ،في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية

كما وجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين ،كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يومياً كما وجه بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدماً طبقاً للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت انتظام عمل المخابز الْيَوْمَ الخميس بالمحافطات، لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين مع تشكيل مجموعات لمتابعة اليات العمل بالمديريات المختلفة

فيما حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ صباح الْيَوْمَ الخميس على التواجد بمكتبه بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل فى المديريات المختلفة فى إطار حرص الوزير على توفير كافة احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والسلع الاساسية خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية فى تأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية تكفى لعدده أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة الْيَوْمَ الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة التموين توجيها إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من أمس الأربعاء تحسبًا سوء الطقس والأحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من إنتاج الدقيق وصرفه للمخابز أيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .





غرفة عمليات التموين ترصد انتظام صرف الدقيق للمخابز وتوفير البوتاجاز للمواطنين (1)

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غرفة عمليات التموين ترصد انتظام صرف الدقيق للمخابز وتوفير البوتاجاز للمواطنين (2)



غرفة عمليات التموين ترصد انتظام صرف الدقيق للمخابز وتوفير البوتاجاز للمواطنين (6)



غرفة عمليات التموين ترصد انتظام صرف الدقيق للمخابز وتوفير البوتاجاز للمواطنين (7)



