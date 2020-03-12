شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة يزور البواخر النيلية بأسوان ويطمئن على أحوال العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام اليوم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالتوجه إلى مدينة أسوان في زيارة تفقدية لمتابعة الحركة السياحية بالمناطق السياحية والآثرية المختلفة بالمدينة، والاطمئنان على أحوال السائحين والعاملين فى القطاع السياحي.
وقد زار إحدى البواخر النيلية والتقى بمدير الباخرة، وعدد من السائحين من جنسيات مختلفة منهم من فرنسا وامريكا وانجلترا حيث استمع لانطباعاتهم عن تجربتهم السياحية خلال رحلتهم فى مصر حتى الآن.
وقد أكد السائحون على حرصهم على استكمال برنامج رحلتهم النيلية بين الأقصر و أسوان دون تأخير أو تغيير، مشيرين الى تفهمهم للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على الصحة العامة، وصحة السائحين والعاملين فى قطاع السياحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأفواج السياحية الموجودة على متن الباخرة.
وفى سياق متصل، قام رئيس الهيئة بزيارة معبد فيلة لتفقد الحركة السياحية هناك، وحرص على عقد عدد من اللقاءات مع الأفواج السياحية المختلفة، كما تحدث مع بعض العاملين في المعبد، واليخوت وبعض المرشدين السياحيين حيث كانت أعداد الزائرين فى المعبد وفقا للأعداد الطبيعية للموسم السياحي لها في مثل هذا الوقت من العام.
يذكر أنه رغم سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد الجوية الا أن السائحين والزائرين توافدوا اليوم الخميس بأعداد كبيرة الي المواقع الآثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية من أهمها منطقة اهرامات الجيزة ومعابد الاقصر والكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك وأبو سمبل.
وأوضح د. مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أن منطقة وادي الملوك بالبر البري بالأقصر قد زارها في الساعات الأولي من النهار اليوم ما يقرب من 3000 زائر، مشيرا الي أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة
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