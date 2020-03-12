شكرا لقرائتكم خبر عن ماس كهربائى بالزيتون ومنشأة القناطر وانفجار محول بأوسيم دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى الزيتون شمال القاهرة، انفجار كابل كهرباء، بعد حدوث ماس كهربى، بمنطقة سراى القبة وتم إبلاغ شركة الكهرباء وفصل التيار، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وفى السياق شهدت قرية بهرمس بمنشاة القناطر بالجيزة، حدوث ماس كهرباء دون وقوع اى إصابات، كما تم إبلاغ إدارة الكهرباء بأوسيم، بسماع صوت انفجار بكشك كهرباء بتقاطع شارع الحرية مع شارع الجمهورية بأوسيم، وتم حضور الفنيين وفصل الكهرباء، للحفاظ على سلامة المواطنين.

ونشرت محافظة الجيزة، أرقام غرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وسرعة معالجتها والتدخل السريع لشفط مياه الأمطار، وحل أى معوقات أخرى بسبب سوء الحالة الجوية، يأتى هذا فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فعالية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين، تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

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وأعلنت المحافظة، أرقام للإبلاغ عن أى طوارئ، خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع، أو عن أي حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: "35863004 ، 35855722 ، 35869193، 35869371 او الخط الساخن 114".

وبالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، طالبت محافظة القاهرة المواطنين بضرورة التواصل مع المحافظة من خلال غرف العمليات والإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحى بالقاهرة.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق إختصاصهم ولضمان كفاءة العمل ، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.