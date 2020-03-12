شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف أبرز تصريحات وزير الرى عن حالة الطقس وغرامات الأرز ومياه الشرب فى 15 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، في جلسته الرقابية الأسبوع الجاري، وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي بما يزيد عن 80 أداه رقابية تتنوع ما بين الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة، في عدد من القضايا الهامة ومنها زيادة مقابل حق الأنتفاع بأراضي الري وعدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام، وتلوث المياة والفقر المائي.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تعليقات وزير الري والموارد المائية علي الأدوات الرقابية المقدمة من النواب :

1- قال إن موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد خلال الأيام "الخميس والجمعة والسبت"ستكون صعبة على الدلتا والصعيد، وأن وزارة الرى والموارد المائية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يخصها، بتزويد حاله الطوارئ.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد من السيول، حتى لا تتكرر المشاكل التى حصلت فى 2016

3- هناك خطة مع محافظ شمال سيناء لعمل مجموعة من السدود لتخزين أى مياه للأمطار.

4- الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير المياه لكل مستخدم سواء الفلاحين أو محطات الكهرباء أو مياه الشرب، إلى جانب مكافحة التلوث في مياه النيل.

5- هناك خطة قومية للري الحديث، كونها تعد مسألة ضرورية في الصعيد، خاصة في أسوان وبني سويف.

6- طالب البرلمان بسرعه مناقشة مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة في الجلسة العامة لأهميته الشديدة في مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.

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7- الري الحديث مسأله أساسية ويتم تطبيقة من خلال مشروعات تجريبية، و هناك مناطق لا تصلح لتطبيق هذه المنظومة.

8- مصر أعلى دولة فى أفريقيا من حيث كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى إنه يتم إعادة استخدام المياه أربع مرات.

9- أكد أهمية الاستفادة الجيدة من المياه، فى ظل التحديات المائية بقوله لم يعد لدينا رفاهية استخدام المياه.

10- شدد علي أهمية الالتزام بأماكن زراعة الأرز المحددة وتطبيق القانون علي الجميع، وأنه إنه لن يستطيع إلغاء غرامات زراعة الأرز، لكن إذا أصر النواب إلغائها ليضعوها فى نص بقانون بعينه، وأكد إمكانية بحث التقسيط وليس الإلغاء.

11- أكد ممارسة الوزارة دور كبير فى الرقابة على المخلفات البلاستيكية فى نهر النيل.

12-تخصيص مليار و400 مليون لتطهير المجارى المائية بمساحة 55 ألف كيلو.

13 -هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار.

14 - إزالة 14 مليون طن قمامة سنويا من المجاري المائية.

15 - الوزارة شيدت 30 منشأ سحارات ومراكز لتخزين المياه.