شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى شائعة تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه لا صحة لما يتم تداوله من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لبيان صادر عن المركز الإعلامىلمجلس الوزراء بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن البيان المنسوب له غير صحيح، وهو منشور مزور، حيث لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بتعليقالدراسة في المدارس والجامعات، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، اليومالخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفسالشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.