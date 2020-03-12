شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران المدنى تنفى غلق المجال الجوى المصرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها منذ قليل مساء اليوم الخميس عدم صحة غلق المجال الجوى المصرى وحسب بيان الوزارة فقد صرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة لطيران المدنى، عدم صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولى وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفاً أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية، ويقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل .

ويهيب المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى ضرورة تحرى الدقه وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.

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وكان وزيو الطيران المدنى الطيار محمد منار اليوم الخميس بجولة تفقدية لجميع منشأت ومبانى الركاب لمتابعة إجراءات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى ومتابعة سير العمل وانتظام الحركة الجوية فى ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد .

رافق سيادته فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران .

وخلال الجولة قام الوزير بتفقد صالات السفر والوصول بمبانى الركاب للإطمئنان على انسيابية العمل بالمطار وكذلك منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات.