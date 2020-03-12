أخبار مصر

وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يوجه بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسكين 30 فردا وإيوائهم بمركز شباب السادس من أكتوبر، مؤكدا على فتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الامكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أى حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

 

 

Advertisements

كما وجه الدكتور أشرف صبحى بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير  داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا