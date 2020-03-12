شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن تعليق الدراسة فى إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق الدراسة في إسرائيل حتى إشعار أخر، نتيجة تفشي فيروس كورنا في تل أبيب، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم .

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه اثناء إجراء الفحوصات الاحترازية من قبل أطباء بوزارة الصحة تبين إصابة رضيع بفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن الرضيع البالغ من العمر 6 شهور أصيب بالفيروس نتيجة مخالطة أحد والديه الذى عاد منذ أسبوع من أحد الدول الأوربية الموبوءة بالمرض ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في إسرائيل لـ109 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الحالات التي تم وضعها تحت الملاحظة الصحية وهو العزل المنزلي بلغ 34 الف و 474 إسرائيلي ، علاوة على 2100 جندي تم عزلهم داخل الوحدات العسكرية بالجيش.

على جانب أخر، نقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة التعليم في إسرائيل إصدار قرار الليلة بتعطيل المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر على ضوء المخاوف من انتشار أكبر لفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي المسئول عن إدارة الأزمات يدرس الإعلان الليلة عن تعطيل المؤسسات التعليمية بشكل كامل وذلك خشية انتشار الفيروس المميت .

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وأوضحت الصحيفة أن أكثر من مليوني طالب، سيتم الزامهم بالتعليم عن بعد ، خشية تعرضهم للعدوى.

جدير بالذكر، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قرر اتخاذ خطوات صارمة ضد تفشي فيروس كورونا في صفوف الجيش، حيث قرر منع سفر أي جندي أو ضابط أو صف ضابط.

وأوضحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن كوخافي قرر خلال تقييم للوضع إجراء تقليص عدد الجنود الذين سيفرض عليهم الحجر الصحي.

وبينت الهيئة أن كوخافي حظر السماح لجنود الجيش في الخدمة الإلزامية أو الدّائمة بالسفر خارج إسرائيل سواء لغرض مهني أو شخصي، مشيرة إلى أن وزير الدفاع نفتالي بينيت وافق على هذا القرار.

وكان الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي قد أوقفا تمرين "جونيبير كوبرا" المشترك بينهما كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.