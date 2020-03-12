شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة تراكمات الأمطار في طرق شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتمركز معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة، استعدادًا لسقوط أمطار وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات الشركة.

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ووجه اللواء سعيد عبده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لحل المشاكل المتعلقة بتجمعات المياه، مؤكدًا انتشار فرق صيانة من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

ووجه عبده رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري المناطق بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع لمواجهة حالة الطقس السيئ، علاوة على اتخاذ شتى التدابير، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي وتواجد عربات الكسح استعدادًا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظًا على انتظام الحركة المرورية للسادة المواطنين وانتظامه.

وتشهد محافظة شمال سيناء ظروفا جوية غير مستقره وامطار غزيرة وموجه من البرودة الشديدة والرياح المحملة بالرمال والأتربة.