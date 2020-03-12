شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن عودة التيار إلى الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، عودة الأحمال الكهربية إلى محافظة الوادى الجديد، بعد مجهودات متواصلة، إذ تم إعادة تغذية أبوطرطور وبلاط (الوادى الجديد) عن طريق خط بلاط / شرق العوينات جهد ٢٢٠.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شركة التوزيع قامت، على الفور، بعمل اللازم نحو إعادة التيار الكهربى لكل المناطق المتأثرة بانقطاع التغذية الكهربية في كل من الداخلة والخارجة وبلاط باريس وشرق العوينات التابعة لمحافظة الوادى الجديد ومتبقى بعض الأماكن المتفرقة على ضواحى مدينة باريس، وتستمر الجهود لإعادة التيار الكهربى سريعا لها مع الإشارة إلى أنه تم الدفع بعدد من ماكينات الطوارئ لتغذية الأحمال المفصولة بقرى باريس لحين الإصلاح.