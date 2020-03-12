شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن حصيلة مصابي حادث قطار إمبابة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل أن ١٣ راكبًا أصيبوا في حادث اصطدام قطارين في مزلقان النخيلي وتم نقلهم للمستشفيات.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.
وأكدت في بيان لها، اليوم الخميس، حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزًا في منطقة برج النخيلي، لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.
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