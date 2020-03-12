شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة للمرور: غلق عدة محاور مرورية بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة للمرور، الخميس، عن غلق عدة محاور مرورية بسبب الطقس السيئ. وتم غلق الداخلة اتجاه شرق العوينات محافظة الوادي الجديد، وغلق بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية لوجود تجمع المياه ويتم شفط المياة بواسطة سيارات الشفط.

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