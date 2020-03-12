شكرا لقرائتكم خبر عن ‪محافظ الوادي الجديد: سرعة الرياح تجاوزت ٦٠كم في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن سرعة الرياح بالمحافظة تجاوزت ٦٠ كم / ساعة، مضيفا أنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، وذلك لعرض الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة،عقب تعرض المحافظة لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ مساء الأربعاء.

واضاف «الزملوط» أنه تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على كافة المشكلات الناتجة من الطقس السيئ والتي من أهمها غلق الطرق الرئيسية بعد تعذر الرؤية لمنع الحوادث، وتوفير مولدات كهرباء لتشغيل المرافق الأساسية بعدد من المدن والقرى بعد سقوط أبراج الكهرباء وتوفير الخبز لجميع القرى، ورفع الأتربة المتراكمة على الطرق السريعة لفتح الطرق تجنبا لحوداث السيارات المارة.