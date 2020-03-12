شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لن نعيد التيار ببعض المناطق إلا بعد شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد الدستاوى ناءب رءيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء أن معظم الانقطاعات الموجودة حاليا نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن مهمات الكهرباء و هو ما يدفع شركة التوزيع لفصل التيار حفاظا على سلامة المواطنين ، لافتا إلى أنه لن يتم إعادة التيار لهذه المناطق الا بعد شفط مياه الامطار.

وناشد الدستاوى فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" المواطنين بتحمل انقطاع التيار الكهربائي عنهم ببعض المناطق التى يرتفع فيه منسوب المياه عن الحد المسموح ، و ذلك للحفاظ على السلامه العامة للمواطنين و العاملين بالقطاع.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة اكد أنه بعد مراجعة خط نقل ابو طرطور / نجع حمادي جهد 220 بطول 285 كيلو متر تبين فى منتصف الخط عند اتجاه نجع حمادي سقوط 7 ابراج جهد 220 كيلو فولت بسبب شدة الرياح و جود هذه الأبراج على تبة عالية ، موكدا أنه تم التاكد من سلامة باقى الخط بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أنه سيتم الاعتماد على وحدات الديزيل لحين استقرار الاحوال الجويه لتتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تركيب ابراج بديلة ل7 ابراج الذين تعرضوا للسقوط.