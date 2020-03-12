شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من موقع تصادم قطارى الصعيد بين إمبابة ورمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من موقع تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم احدهما فى الثانى من الخلف.

قالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات أنه تم ارسال 17 سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد وتنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات وجاءت الاصابات بين بسيطة ومتوسطة .

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وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب.

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

اتجه المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى موقع حادث تصادم قطارى محطة مصر لمتابعة آثار حادث التصادم، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب تصادم القطارين والتحفظ على سائقى القطارات.