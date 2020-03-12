شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والجروبات المضللة والدولة تعمل بشافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: "لقد دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والتضليل والبلبلة والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة وحذرنا منها ليل نهار وتعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة، أرجو أن نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.

جاء ذلك في تعليق لوزير التربية والتعليم على إحدى جروبات الواتس آب.

وقالت مصادر مسئولة، أن إجراء غلق مدرسة ستى الدولية بالزمالك هو إجراء احترازى ولم تظهر أى حالات إصابة بكورونا.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد أن غلق إغلاق مدرسة ستى الدولية بالزمالك هو قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد اقتراح من وزارة الصحة، موضحا أن هناك تشاور دائم بين الوزارتين ولكن القرار للإغلاق من التعليم والعزل الذاتي من الصحة، مشيرا إلى أن المدرسة بها كل السنوات الدراسية منود تعليم دولي ومحلى.

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أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم فى تصريح خاص أنه تم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى، وتقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات الدراسية بالنسبة للتعليم المحلى اللغات فى المدرسة ، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، أما التعليم الدولى فهو مسئولية المدرسة نفسها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.