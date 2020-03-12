شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من السيسى لرئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رسالتين موجّهتين من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كل من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي، و"أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

يأتي لقاء شكرى مع بوزيز وفي ختام زيارته الحالية لبروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الوزير شكري أعرب - خلال اللقاء - عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي والتي تقوم على التعاون البناء لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي ودعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء شهد نقاشاً - أيضاً - حول سُبل مواجهة التحديات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري والأوروبي، وعلي رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد "بوريل" على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر الداعم للاستقرار بالمنطقة، منوهاً بالأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي لتطوير الشراكة مع مصر في المجالات المختلفة.

وعلى جانب أخر، قال متحدث الخارجية إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بآخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.

وأشار المتحدث إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة إزاء كافة مجالات التعاون المشتركة وسائر الملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.