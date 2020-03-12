شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين تجنب الوقوف بجوار أعمدة الكهرباء وتحت اللوحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، القيادة بهدوء على الطرق ويفضل عدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى .

كما ناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين متابعة النشرة الجوية يوميا ، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية ، فضلا عن استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسى والربو .

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.