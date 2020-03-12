شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيئة السكة الحديد: تصادم القطارين وقع نتيجة عطل فى برج الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة السكك الحديدية إن القطار رقم ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة نتيجة وجود بعض الأعطال في برج الإشارات جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه حدث اصطدم به من الخلف بمقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من اسوان إلى القاهرة مما نتج عدد ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

كان وقع تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن تصادم قطارى الصعيد وقع على بعد أمتار من محطة مصر، وأن القطار رقم 991 كان متوقف قبل مزلقان النجيلى.كا

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وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه حدث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .