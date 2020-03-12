شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي.

وتضمن البيان الإعراب عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر مع العراق الشقيق في التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره ويحول دون تحقيق تطلعات شعبه الكريم.

كما أدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، داعيا رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية القواعد التي تضم التحالف الدولي.

وقال الحلبوسي - في بيان ، "ندين الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، بقصف بصواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي، التي تتواجد بطلب الحكومة العراقية وموافقتها لتدريب القوات الأمنية العراقية، وتقديم الدعم والإسناد في محاربة داعش الإرهابي وملاحقة فلوله.

ودعا الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة وملاحقتها ومحاسبتها.

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وأكد أن مثل هذه الاعتداءات هي استهداف لأمن العراق وسلامة أراضيه.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما أكدت العمليات المشتركة مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف بالقاعدة.