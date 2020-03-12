شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "كورونا".. شركة "العال" الإسرائيلية تسرح 4000 طيار وعامل ومضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تكبدت خسائر فادحة جراء انتشار فيروس" كورونا" بلغت 200 مليون دولار مما دفع الشركة إلى تسريح الالاف الموظفين والعاملين لعطلة بدون مرتب.

وتنوي شركة الإسرائيلية إخراج غالبية العاملين والموظفين فيها الى عطلة بدون مرتب.، حيث كشف محللون ومصادر اقتصادية من داخل الشركة للصحيفة الإسرائيلية فإن 80% من مجمل الموظفين سيتم تسريحهم خلال أيام.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم تسريح 4000 موظف من جميع الأقسام (الطيارون، الإدارة، المضيفون) إذ من المتوقع ان يخرجوا الى عطلة بدون مرتب

وتحتاج شركة "العال" قرضا بقيمة 700 مليون دولار لضمان استمرارها في العمل، فيما أعلنت شركتا "اركيع" و"يسراير" عن وقف رحلاتها الدولية، التي اوقفتها كذلك شركة "ويز اير"، حيث بدأ المدراء في الشركة الاستعداد لهذه الخطوة التي سيتخذ القرار النهائي بها مساء اليوم وحتى غدا.

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اللجنة النقابية للطيارين في الشركة أبلغت الإدارة ان الطيارين سيساعدون الشركة في هذه الفترة الصعبة التي فرضت عليها. وقالت ان مئات الطيارين وافقوا على الخروج لعطلة بدون مرتب، واقتراح الإدارة تسريح 60 طيارا جديدا وعدم استيعاب طيارين جدد، ومن بين 600 طيار بالشركة سيبقى 120، إضافة لذلك وافق الطيارون على خفض 20 % من رواتبهم.

وكانت شركة "العال" قررت تعليق جميع رحلاتها إلى إيطاليا وتايلاند نظرًا لتفشى فيروس "كورونا" المستجد فى البلدين.

وأكدت الشركة أنها ستؤجل انطلاق خطوطها الجوية المباشرة إلى طوكيو حتى شهر إبريل المقبل، حيث كان من المقرر أن ينطلق الخط الجوى بين طوكيو وتل إبيب فى الـ11من مارس القادم .. حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأضافت ، أنها ستستمر فى تعليق رحلاتها إلى بكين وهونج كونج حتى شهر مايو المًقبل، لتحذو بهذا حذو شركات طيران أخرى علقت أو قلصت رحلاتها إلى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا.