شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غلق مدرسة دولية وعزل ذاتي للطلاب.. والحكومة للمواطنين: لا تنزلوا الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة لحالة الطقس السيئ، وموعد انتهاء العاصفة، وإغلاق وزارة الصحة مدرسة سيتي الدولية بالزمالك و"عزل ذاتي" للطلاب، وتصادم قطارين بخط الصعيد.

الصحة تغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك و "عزل ذاتي" للطلاب والمعلمين كإجراء احترازى

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا مشتركا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت فيه إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك كإجراء احترازى

مجلس الوزراء للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع واتركوا فرصة للجهات المعنية للتعامل مع الأمطار

أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.





قراء الخليج 365 يشاركون بصور وفيديوهات لحالة الطقس في المحافظات.. زهراء المعادي تعانى.. وانسداد مواسير الصرف يفاقم المشكلة.. ولحظات لا تتكرر كثيرا في الأقصر.. ومياه الأمطار تغسل شوارع الجيزة

شارك عدد من قراء الخليج 365 بصور عن أحوال الطقس فى مختلف المحافظات، من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة بالطرق، فى مبادرة "صحافة المواطن" باليوم السابع، تحت عنوان "شاركونا بصورة وفيديو لحالة الطقس فى أماكن تواجدكم".

الحكومة: البيان المتداول بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر "مفبرك وكاذب"

نفى مجلس الوزراء صدور أى قرار بتعلق بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر، مؤكدا أن البيان المتداول بيان كاذب ومفبرك ولا صحة له.

المترو يعلن إيقاف حركة الخط الأول من الشهداء لـ المرج بسبب الأمطار

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو إيقاف حركة قطارات الخط الأول من الشهداء حتى المرج الجديدة بسبب سوء الطقس، مع استمرار الحركة من الشهداء حتى حلوان، واستمرار حركة قطارات الخطين الثانى والثالث.

النائب العام يأمر بحبس اثنين في واقعة التنمر على أسيوي بالطريق الدائري

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الأفراد بسبب الأصل وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وكذا نشر معلومات خاصة بالغير بالكذب بدون رضائه، علاوة على تعمد تعطيل حركة المرور.

صور.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارى محطة مصر.. قطار توقف قبل مزلقان النجيلى تسبب بالحادث.. مصادر: خطأ من مراقبى التشغيل وراء التصادم ومنطقة الحادث إشاراتها مكهربة.. الاصطدام بعربة "البور" قلل إصابات الركاب

كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 مساء اليوم، وأن خطأ من مراقبى التشغيل كان السبب الرئيسى في وقوع حادث التصادم، لافتة إلى أن القطار رقم 991 كان متوقفا على بعد أمتار من مزلقان النجيلى الذى يسبق محطة مصر بالقاهرة.

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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365": 26 مليون متر أراض غير مستغلة جاهزة للبيع أو الشراكة .. دعم رئاسى كبير لتطوير الشركات العامة.. وطرح مساحات بمواقع متميزة فى المحافظات للاستثمار العقارى قريباً

«رئاسة الجمهورية تدعم بشدة إجراءات وخطط الاستغلال الأمثل للأصول، خاصة الأراضى غير المستغلة التى تبلغ مساحتها 26 مليون متر مربع»، بهذه الكلمات بدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حواره لـ«الخليج 365»، متحدثا عن خطة وزارته لتنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.

حبس سيدة قطعت العضو الذكرى لزوجها وهو نائم بالإسكندرية بسبب واتس آب

أمر المستشار فاروق مصطفى عبيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس ن.ع 23 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعها فى قتل زوجها وتسببها فى عاهة مستديمة له، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي الخاصة بالزوج، بعد ما أقدمت ربة منزل على قطع العضو الذكرى لزوجها، بعد تخديره، مستخدمة سكين المطبخ فى الواقعة، وذلك لرؤيتها محادثات على هاتفه المحمول، تؤكد علاقته بإحدى السيدات، مما أثار غضبها فقررت الانتقام منه.

الأرصاد: غدا انخفاض أكثر من 5 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الأرصاد: عاصفة تضرب البلاد سرعتها تصل 60 كم فى الساعة

كشفت إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد تبدأ اليوم الخميس وتنتهى السبت، موضحة أن البلاد تتعرض لأمطار شديدة الغزارة تصل للسيول.





صلاة الجمعة فى البيت ولا المسجد.. الإفتاء: يجوز الصلاة بالمنازل فى الكوارث

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الشرع الشريف أجاز الصلاة فى البيوت فى حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك فى حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

بسبب "كورونا".. شركة "العال" الإسرائيلية تسرح 4000 طيار وعامل ومضيفة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تكبدت خسائر فادحة جراء انتشار فيروس" كورونا" بلغت 200 مليون دولار مما دفع الشركة إلى تسريح الالاف الموظفين والعاملين لعطلة بدون مرتب.

سوريا.. إلغاء قانون يبيح قتل الأخت والزوجة.. البرلمان السورى يلغى المادة 548.. قدمت أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب جرائم الشرف.. برلمانيون: خطوة أولى لإنصاف المرأة وما زال هناك الكثير لتصويب نظرة المجتمع لـ"حواء"

أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن إلغاء مادة كانت تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف، وأصبح قانونا، فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف" وأصبح قانونا.

أحمد إبراهيم: مطلقتش أنغام ورديت على تجاوزات الناس فى حقها بـ"ست الستات"

خرج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عن صمته، بعد الجدل الذى أثير فى الأيام الماضية حول تطورات علاقته مع زوجته النجمة أنغام، وتحديداً عقب التغريدات التي كشف عنها حول عودته لأم أولاده بتوجيه لها رسالة فى اليوم اليوم العالمى للمرأة، والتغريدة الثانية التى ألمح فيها إلى انفصاله عن زوجته أنغام.





رسمياً.. إيقاف الدورى الإسبانى بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، بشكل رسمى إيقاف مسابقة الليجا ودورى الدرجة الأولى بسبب تفشى فيروس كورونا.