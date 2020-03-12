شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب من نصف موظفيها العمل عن بعد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الأمم المتحدة تطلب من نصف موظفيها العمل عن بعد بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية في خبر عاجل منذ قليل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ليس قلقا من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.

وأقيم العشاء في منتجع مارالاجو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت الماضي. وأثبتت الفحوص أن مدير اتصالات الرئيس البرازيلي فابيو واجنجارتين، الذي التقى مع ترامب في مارالاجو، مصاب بالفيروس، حسبما أفاد مكتبه في بيان.

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وقال ترامب للصحفيين أثناء لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في المكتب البيضاوي "دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة.. لست قلقا".

وأضاف أنه سمع بإصابة المساعد لكن "لم نقم بأي شيء خارج المعتاد".

وذكر أنه وفارادكار اختارا ألا يتصافحا عندما وصل الزعيم الأيرلندي للبيت الأبيض لحضور اجتماع تقليدي في ذكرى القديس باتريك.