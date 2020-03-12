شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير التعليم على قرار إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن إغلاق مدرسة ستى الدولية بالزمالك هو قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد اقتراح من وزارة الصحة، موضحا أن هناك تشاور دائم بين الوزارتين ولكن القرار للإغلاق من التعليم والعزل الذاتي من الصحة، مشيرا إلى أن المدرسة بها كل السنوات الدراسية منود تعليم دولي ومحلى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم فى تصريح خاص أنه تم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى، وتقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات الدراسية بالنسبة للتعليم المحلى اللغات فى المدرسة ، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، أما التعليم الدولى فهو مسئولية المدرسة نفسها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

هذا وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن السادة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.

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