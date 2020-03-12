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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتروج لأخبار كاذبة حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت صفحة مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حول إصابات كورونا في مصر.
ونشرت صفحة مزيفة خبرا مكذوبا بعنوان "الصحة تعلن أول حالة إصابة كورونا في المدينة الجامعية ببورفؤاد"، ويؤكد الخليج 365 أن هذه الصفحة لا تمت بصلة بمؤسسة الخليج 365.
وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.
الخليج 365
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