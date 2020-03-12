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وزير النقل يتجه لموقع تصادم قطارى محطة مصر ويشكل لجنة فينة للتحقيق بالحادث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى موقع حادث تصادم قطارى محطة مصر لمتابعة آثار حادث التصادم، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب تصادم القطارين والتحفظ على سائقى القطارات.

كان وقع تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989  فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن تصادم قطارى الصعيد وقع على بعد أمتار من محطة مصر، وأن القطار رقم 991 كان متوقف قبل مزلقان النجيلى.كا

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه حدث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .

 

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وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات أنه تم ارسال 17 سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد وتنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات وجاءت الاصابات بين بسيطة ومتوسطة .

 

 

 

 

 

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