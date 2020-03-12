شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة للشركات: توخوا الحذر فى جولات الوفود أيام الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة السياحة والآثار حركة الوفود السياحية بالمقاصد السياحية والمناطق الاثرية فى ظل حالة عدم الاستقرار الجوية التى تشهدها البلاد، حيث طالبت الشركات السياحية والمسئولة عن جولات الوفود توخى الحذر خلال الجولات، دون المساس بحقوق السائحين فى حرية الحركة والتنقل.

وأبلغت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أعضائها بتعليمات وزارة السياحة والآثار، والتى أكدت فى خطابها "نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية، يرجى توخى الحذر والحيطة فى القيام بالرحلات البحرية والبرية والرحلات الاختيارية بين المحافظات، مع عدم المساس بحقوق السائحين فى التجول وقضاء الرحلات اليومية".

وتعمل وزارة السياحة والاثار على المتابعة المستمرة مع غرفة شركات السياحة وغرفة الغوص، للاطمئنان على سير الرحلات والوفود السياحية بشكل أمن، والاطمئنان على الوفود السياحية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة شديدة عدم الاستقرار بدأت من ظهر اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية غدا الجمعة، واعتبارا من يوم السبت متوقع أن تقل حدة الطقس السيئ ويبدأ تحسن الأحوال الجوية.

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وكانت وزارة السياحة والاثار قد أكدت الخميس أنه رغم سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد الجوية الا أن السائحين والزائرين توافدوا بأعداد كبيرة الي المواقع الآثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية من أهمها منطقة اهرامات الجيزة ومعابد الاقصر والكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك وأبو سمبل.

وأوضح "وزيري"، أن منطقة وادي الملوك بالبر البري بالأقصر زارها في الساعات الأولي من النهار اليوم ما يقرب من 3000 زائر، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة حيث توافدت بكثرة الي مدينة الاقصر لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.