بالصور.. محافظ الجيزة يتابع آثار سقوط الأمطار بمحيط المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي ومحمد نصار: تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، آثار سقوط الأمطار الغزيرة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي ومحيط المتحف المصري الكبير والتي رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة. وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحافظ وجه الأجهزة المعنية بتدعيم المناطق التي تعاني من التراكم الشديد للمياه بسيارات شفط إضافية. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات. وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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