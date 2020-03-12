بعد تنفيذه على مدرسة.. كيف يمكن تطبيق "العزل الذاتي" من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الوقائية للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا (covid-19)، لتطبيق العزل الذاتي.

وتضمنت النصائح والتعليمات التي ينبغي اتباعها: الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة لمدة 14 يوما، على أن يتم تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة ومرتبة ونظيفة وجيدة التهوية، فضلا عن تجنب جميع الزيارات.

ونصحت الوزارة بتجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، ومن الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض مزمنة لرعايتك.

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كما يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عن المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام، وأثناء العطس أو الكحة يتم تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي والتخلص منه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يومًا كإجراء "وقائي"؛ نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة التعليم، اليوم الخميس، إن القرار يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس.