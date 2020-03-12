حادث قطاري روض الفرج.. تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محررو الخليج 365:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الخميس، وسط موجة من الأحوال الجوية السيئة التي تعيشها البلاد.

أسفر الحادث عن سقوط 13 مصابًا، بحسب وزارة الصحة، التي أعلن متحدثها نقلهم إلى 3 مستشفيات، وحالتهم "بسيطة إلى متوسطة".

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء.

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