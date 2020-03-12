بالصور.. هبوط أرضي على المحور بعمق 2 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن حدوث هبوط أرضي ٢ متر في ١٠٠ متر على طريق المحور. وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الهبوط الأرضي وقع قبل نفق الأمن المركزي اتجاه اكتوبر؛ وبلغ عمقه ٢ متر في ١٠٠ متر؛ وتم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات وسنوافيكم بباقي التفاصيل

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