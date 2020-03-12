المرور: إعادة فتح طريق "قنا -سفاجا" بعد غلقه بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور إعادة فتح طريق "قنا -سفاجا" بعد غلقه لعدة ساعات بسبب موجة الطقس السيئ، التي تشهدها البلاد.

ومنذ صباح اليوم، أغلقت إدارة المرور اكثر من 15 طريقًا بسبب سقوط الأمطار وشدة الرياح.

وكثفت وزارة الداخلية من نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة، والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.