فيديو.. اللقطات الأولى لحادث اصطدام قطاري روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق أولى اللقطات عقب اصطدام قطارين بمحطة روض الفرج، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن قطار رقم ٩٨٩ اصطدم بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقررت الهيئة إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

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يأتي هذا في الوقت الذي قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن 13 شخصًا أصيبوا جراء حادث التصادم الذي وقع بين قطاري الصعيد في منطقة روض الفرج.

وأوضح مجاهد في تصريحات للصحفيين، أن الإصابات "بسيطة إلى متوسطة"، وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وكسور مضاعفة، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.