مدير شرطة النقل ينتقل لموقع تصادم قطاري روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

انتقلعدد من قيادات شرطة النقل والمواصلات على رأسهم اللواء رفعت خضر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات لموقع تصادم قطاري ركاب بروض الفرج .

ووقع حادث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص تم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج اللازم، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث والاستماع إلى شهود العيان.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.