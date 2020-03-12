النيابة تنتقل لمعاينة موقع حادث تصادم قطارين بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

انتقل فريق من النيابة العامة، لموقع تصادم قطارين قادمين من الصعيد، بمزلقان روض الفرج، والذي أسفر عن إصابة ١٣ شخصا، لمعاينة الحادث.

وتستمع الآن فريق النيابة العامة لعدد من شهود العيان، للوقوف على تفاصيل الحادث.

وقالت هئية السكة الحديد، أن حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

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ولفتت الهيئة إلى اتخاذ قرار بإيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن حادث التصادم الذي وقع بين قطاري الصعيد في منطقة روض الفرج، أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام، ومصابين اثنين إلى مستشفى السكة الحديد بناء على طلبهما.

وأوضح أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.