محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: دفعت الإدراة العامة للمرور بسيارات مجهزة لشفط المياه بعدما رصد ضباط الإدارة تجمع كيمة من المياه أمام فندق الواحة على الطريق الصحراوي. وأعلنت الإدارة الطرق البديلة للقادمين من الأسكندرية،"البديل القادم من الاسكندرية اتجاه ميدان الرماية يسلك طريق محور ٢٦ يوليو؛ والقادم من أعلى المريوطية اتجاه الأسكندرية استكمال السير باتجاه نزلة حازم حسن ومنه إلى البوابات؛ وسنوافيكم لباقى التفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجمع المياه على الطريق الصحراوي..المرور تعلن عن طرق بديلة للقادمين من الأسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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