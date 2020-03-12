تصادم قطارين في روض الفرج.. ووقوع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: شهدت منطقة روض الفرج تصادم قطارين قادمين من الصعيد. وقالت مصادر أمنية إن شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصادم قطارين في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية لفحص البلاغ. وأشار شهود عيان إلى وقوع إصابات في الحادث. Advertisements اقرأ أيضا: الصحة: 13 مصابًا في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

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