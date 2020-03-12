"مفيش حد يقعد في المكتب".. الداخلية توجه رجالها بالانتشار في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى انتشارًا أمنيًا مكثفًا من رجال المرور والحماية المدينة على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة. ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث. وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لتفقد الحالة المرورية على الطرق السريعة والميادين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. Advertisements وقال مصدر أمني، إن التكليفات جاءت لرجال المرور والحماية المدنية بالتواجد على مدار الساعة لمواجهة آثار الأمطار "مفيش حد يقعد في البيت". وفي السياق، أغلقت إدارة المرور نحو 17 طريقًا بسبب الأمطار الغزيرة على المحافظات. وقام اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ويرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد الميداني على الطرق السريعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بتكثيف التواجد المروري الفعال والجدي على الطرق في ظل تحذير هيئة الأرصاد من وجود طقس غير مستقر. وخصصت وزارة الداخلية رقم 01221110000 للاتصال بالإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

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