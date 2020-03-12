بالصور.. إغلاق الطريق من وإلى الغردقة بسبب الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق من وإلى (القاهرة - الغردقة) في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومنذ صباح اليوم، أغلقت إدارة المرور 15 طريقًا بسبب سقوط الأمطار وشدة الرياح.
وكثفت وزارة الداخلية من نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة، والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.
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