أخبار مصر | وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراء العزل بمدرسة سيتي الدولية بالزمالك إجراء وقائي فقط.

وتابع، في تصريح خاص إلى موقع "الخليج 365"، أنه لم يظهر أي حالة لفيروس كورونا في المدرسة والإجراء وقائي فقط.

وكانت أصدرت وزارة التعليم بيانا عاجلا منذ قليل قالت من خلاله: "حرصا من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب".

واضافت :" هذا وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن السادة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بأولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين."