أخبار مصر | "الكرونا وسد النهضة".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرونا وسد النهضة".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة التي عقدها البرلمان هذا الأسبوع، عدة تصريحات بشأن الدول المطالبة بتحليل كورونا للمصريين، وتأثير سد النهضة على مصر وكيف ستتعامل مصر مع مياة الأمطار، بالإضافة إلى المطالبة بإلزام اتحادات الشاغلين، بالتعاقد مع شركات مُتخصصة للإدارة والإشراف على الصيانة بالعقارات، والكشف عن موعد إقرار قانون الإدارة المحلية.

وتستعرض بوابة "الخليج 365" أبرز تصريحات رئيس البرلمان في السطور التالية:

عبد العال: المرأة المصرية لها تاريخ

قال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضي، إن للمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، وجانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها في الدستور

وأشار إلى أن دول دول العالم تحتفل باليوم العالمي للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات. وأضاف: "انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية".

رسالة مهمة للدول بشأن كورونا

وجه الدكتور علي عبد العال، انتقادات حادة للحكومة على مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، لإجراء تحاليل PCR للكشف على فيروس كورونا.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة: إن هذا المشهد المسيء يجعلنا نطالب الحكومة بالقضاء عليه، لأنه أمر غير مقبول ويسيء لصورة الدولة. وأضاف: أن سبب إجراء التحليل، هو طلب بعض الدول التي يعمل بها هؤلاء المواطنين، ويجب الاقتصاد في هذا الإجراء، ولا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط إجراؤه، قائلا: "أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر في هذا القرار، وتعمل بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

تصريح بشأن اتحادات شاغلي العقارات قال رئيس مجلس النواب: إن اتحاد الشاغلين بالعقارات يجب أن يكون له قانون منظم مستقل، وألا يتم الاكتفاء ببعض المواد بقانون البناء كما هو قائم الآن. Advertisements

وطالب بإلزام اتحادات الشاغلين، بالتعاقد مع شركات مُتخصصة للإدارة والإشراف على الصيانة بالعقارات، قائلا: "المُلاحظ في كل الدول أن هناك شركات للإدارة والإشراف على الصيانة يتم التعاقد معها".

دخلنا مرحلة الفقر المائي قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت حزام الفقر المائي، موضحًا أن الحصة المحددة لها من نهر النيل غير كافية، مضيفا أن وزارة الري وعلى رأسها الوزير يؤدي أداء جيد سواء فيما يتعلق بملف الرى فى الداخل، أو فى الخارج ومعه وزير الخارجية فى التفاوض بشأن سد النهضة. وتابع عبد العال:"كلنا ثقة فى القيادة السياسية والأجهزة المعاونة إنها ستحافظ على حقوق مصر في مياة نهر النيل"، لافتا إلى أنه لا يمكن التفريط فيها لأنها مسألة "حياة أو موت".

كلمة "نسوان"

علق رئيس مجلس النواب، على كلمة "نسوان"، قائلا: إنه لفظ طبقا للعادات والتقاليد منبوذ وينصرف إلى شىء آخر.

جاء ذلك تعقيبا على أثاره النائب سعيد طعيمة، من تناول بعض المواقع لفظ "نسوان" الذي ذكره النائب عصام الصافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان، وهو ما لاقى اعتراض النائبات المشاركات في الاجتماع، مضيفا: "الصحافة تركت ما تم في المجلس من اجتماعات وأمسكت بهذه الكلمة فقط". قانون الإدارة المحلية أضاف رئيس مجلس النواب: أن قانون الإدارة المحلية سيتم إقراراه في دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن تحديد موعد إجراء الانتخابات من اختصاصات السلطة التنفيذية.

الرئيس لم يتدخل في قانون الإدارة المحلية

قال الدكتور علي عبد العال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل في أي أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، متابعا: "الرئيس لم يتدخل في هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع"، مضيفًا: "مشروع قانون الإدارة المحلية نوقش في المجلس وتمت إرجاء مناقشته من داخل المجلس". عبدالعال يهنئ القصبي