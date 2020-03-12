أخبار مصر | مصدر بالمترو: وقف الحركة بالخط الأول منع كارثة اشتعال صندوق كهرباء القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالمترو: وقف الحركة بالخط الأول منع كارثة اشتعال صندوق كهرباء القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، إن قرار وقف حركة القطارات بالخط الأول للمترو قرار يعتمد على توفير أمن وسلامة المواطنين، حيث منع وقوع كارثة تصل لانفجار واشتعال صندوق الكهرباء في أسفل القطار، خاصة بعدما اوشكت مياه الأمطار على الوصول لهذا الصندوق، والذي يعمل بكهرباء ذات ضغط عالي يصل حتى 1500، وليست ديزل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن المترو اتبع كافة خطوات الامن والسلامة في التعامل مع حركة القطارات في الخط الأول للمترو، نظرا لتأثره الكبير بسوء الأحوال الجوية، حيث اصبحت مستويات المياه خطيرة وتهدد اسطول القطارات والركاب.

وأضاف أن هناك قواعد سلامة للتعامل الأمن مع ارتفاع مستويات المياه على القضبان، يتم اتخاذها قبل اتخاذ قرار وقف الحركة، مؤكدا أنه تم اتخاذها بالكامل والتي شملت تهدئة سرعة القطارات من 60 كم في الساعة، حتى 40 كم في الساعة ووصولا الى 20 كم في الساعة، بهدف استمرار الخدمة على سرعات بطيئة، ولكن تم اتخاذ قرار الايقاف مع استمرار هطول الأمطار وتدفقها في الخط مما يهدد سلامة الركاب والقطارات.

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وعن فاعلية الصرف في محطات الخط الاول للمترو، قال إن الصرف في المحطات غير مجهز لاستيعاب تدفق هذه المياه، بالإضافة الى ان بنية المترو "منخفضة" عن سطح الشوارع المحيطة مما يسبب ضغط أكبر على الصرف بالمحطات وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه خاصة في كوبري وسراي القبة.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول بشكل جزئي من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.

وأكدت الشركة فى بيان لها ان الحركة منتظمة بالخط الثانى والثالث تعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين، وان ذلك القرار يأتي حفاظآ على امن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بمحطات السطحية بالخط الاول، موضحة أنه سيتم اعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الاحوال الجوية.