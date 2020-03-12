أخبار مصر | عاجل.. توقف حركة المترو من المرج الجديدة حتى "الشهداء"

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن الحركة منتظمة بالخط الثاني والثالث تعمل بشكل طبيعي في الاتجاهين، وأن ذلك القرار يأتي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بمحطات السطحية بالخط الأول، موضحة أنه سيتم إعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الأحوال الجوية.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعلنت في وقت سابق من اليوم عن عودة انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة.

وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه تم إصلاح هذا العطل المفاجئ والذي نتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي طره الأسمنت وثكنات المعادي وذلك نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة، أن جميع فرق الطوارئ تتواجد بالخطوط الثلاثة وتعد في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتها وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.

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يذكر أن العطل المفاجئ استمر لمدة 10 ق نتيجة قطع بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتي ثكنات المعادي وطره الأسمنت بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاحه.