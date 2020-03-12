أخبار مصر | ما هي الحضانات الإيوائية من "التضامن"؟

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أطلق قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة ​دار الحضـانة الإيوائيــة وهي مكان مناسب يعد إعدادًا خاصـًا يسمح بإيـداع ورعـاية الأطفــال مـن سن ( 2-6 ) سنوات من الجنسين ممن يحتاجون لهذه النوعية من الرعاية المتكاملة وفقًا لما تحدده اللائحـــة النموذجية للحضانات الإيوائية.

وتستهدف الطفل الذي يتراوح عمره بين السنتين والست سنوات، ويندرج تحت إحدى الفئات ( مجهولي النسب – الضاليــــن – اللذين يثبت من البحث الاجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الاجتماعيـة )، بالإضافة إلى عدم إصابته بأحد الأمراض المعدية المؤثرة على صحة وسلامة الأطفال.

ونستعرض الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة:-

- طلب من ولي أمر الطفل أو خطاب من الجهة المحولة مرفق به المستندات التالية:

* بالنسبة للأطفال المحولين من مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو أقسام ومراكز الشرطة أو النيابة المختصة، فيتم قبولهم وفقا للمستندات المؤيدة لذلك وتشتمل على

-محضر الشرطة أو قرار النيابة المختصة الصادر بشأن الطفل.

- شهادة ميلاد الطفل المستخرجة بمعرفة الجهات المختصة.

- التقرير الطبي المعد وقت العثور على الطفل.

-تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية عامة والخلو من الأمراض المعدية خاصة.

محضر تسليم وتسلم الطفل والمكاتبات المتعلقة بالطفل.

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* بالنسبة للأطفال المحولين من مؤسسات أو هيئات إجتماعية، فيتم قبول الأطفال وفقا للمستندات التالية:

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- تقرير طبي شامل متضمنآ خلو الطفل من الأمراض المعدية.

- محضر تسليم وتسلم الطفل.

- جميع المستندات المتعلقة بالطفل والمؤيدة لقبول الطفل بالدار.

* بالنسبة للأطفال المتعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الطبيعية فيتم قبولهم وفقا للمستندات التالية:

- شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها.

-صورة من البطاقة العائلية لولى أمر الطفل.

-صور لجميع المستندات المؤيدة لقبول الطفل بالدار على أن يتم الإطلاع على أصول المستندات والتأشير على الصور بذلك.

-إقرار من ولى الأمر بقبول جميع تعليمات وتوجيهات الدار الخاصة برعاية الطفل.​

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