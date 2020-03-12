أخبار مصر | "التضامن": رفعنا حالة الطوارئ.. ونواجه الطقس السيئ بـ26 مركز إغاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": رفعنا حالة الطوارئ.. ونواجه الطقس السيئ بـ26 مركز إغاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، وقالت إن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة.

وقالت القباج، إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، مؤكدة على أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وأضافت، أن الوزارة تمتلك 26 مركز إغاثة على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر دربتهم الوزارة على التعامل مع حالات الطوارئ والاستعداد لها، كما تأكدت من تواجد خيم ومراتب وبطاطين وأدوية تكفي لحالات الطوارئ وكذلك توافر سيولة مادية لدى مديريات التضامن ومراكز الاستغاثة لضمان سرعة التصرف، في جميع حالات الطوارئ وإخلاء المنازل والإسعافات الأولية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة لديها 17 وحدة متنقلة مجهزة تجوب الشوارع بحثا عن المشردين من الأطفال والكبار بلا مأوى.

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وأشادت القباج، بدور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في عمليات الإنقاذ والطوارئ بالأغذية والبطاطين وغيرها من أشكال التدخل.

وأعلنت، عن أن الخسائر حتى الآن محدوده جدا (الثالثة عصر الخميس)، مشددة على المواطنين عدم التواجد في أماكن أعمدة الكهرباء أو اللوحات الإعلانية والبعد عن الأسقف الضعيفة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم في حالة وجود خسائر بداية من إخلاء المنازل المضارة وترميم المنازل وإعادة كفائتها، وتأهيل الأسقف الأسقف وتقديم الدعم المادي والعيني لتعويض الخسائر الناجمة عن حالة الطقس السئ.

وتتلقى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقارير للمتابعة من جميع المديريات على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي التي فعلتها القباج منذ امس برئاستها لمتابعة موجه الطقس السيئ الذي ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات.

وأكدت القباج، على أن مراكز الإغاثة رفعت درجة الاستعداد القصوى لتحقيق سرعة التدخل بجميع مديريات التضامن الاجتماعي لمواجهة موجه الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول، كما يتم متابعة دور مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وتواجد لجان الإغاثة على اهبة الإستعداد للتدخل الفوري والسريع لتقديم أي مساعدات وإغاثات محتملة مع دعم بنود الإغاثة بهذه المراكز والتأكد من كفاية المهمات بها مع تواجد وكلاء الوزارة مديري مديرات التضامن بأعمالهم للمتابعة.