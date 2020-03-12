مصر | مجلس الدولة يلزم "القاهرة" بدفع 24 مليون مقابل تطوير 7 مناطق بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يلزم "القاهرة" بدفع 24 مليون مقابل تطوير 7 مناطق بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محافظة القاهرة بتحصيل 24 مليونًا و760 ألف جنيه و549 جنيها وتوريدها للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، كباقي تكاليف أعمال تطوير سبعة مناطق بمنطقة حلوان.
وشرحت الجمعية، النزاع طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أنه وفقا لاتفاقية المنحة المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979، تم تطوير 7 مناطق عشوائية بحي حلوان التابع لمحافظة القاهرة وهي "عزبة زين، عزبة كامل صدقي، عزبة عرب راشد، عزية غنيم البحرية، عزية غنيم القبيلة، عزبة الباجور، عزبة كفر العلو".
وتابعت الجمعية، أن هذه التطويرات شملت إنشاء البنية التحتية وبعض مراكز التدريب والمدارس، بتكلفة بلغت 29 مليونًا و94 ألفًا و450 جنيهًا تم إنفاقها من موارد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على أن يتم تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعي اليد في مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة سالفة البيان.
وأوضحت الجمعية، أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة تلتزم بمقتضاه المحافظة أن تحصل قيمة المبالغ المستحقة من واضعي اليد بواسطة ممثليها وتوريدها إلى الجهاز.
وقد انتهت فترة الأداء المقررة ولم يتم تسديد سوى 15 % من قيمة ما تم إنفاقه والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين و407 آلاف و13 جنيهًا ومن ثم تبقي للجهاز مبلغ 24 مليونًا و760 ألفا و549 جنيها كباقي مستحقات تطوير المناطق العشوائية.
ومن ناحية أخرى، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول طعن عميد بالشرطة، لإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار، بسبب تغيبه عن العمل لمدة شهر، لعدم سابقة التظلم على القرار قبل الطعن عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة، أنه أصيب بآلام شديدة عام ٢٠١٦ أدت الي عدم قدرته على الوقوف أو الحركة، وعرض نفسه على المستشفى والتي أوصت بالراحة لمدة شهر، وأبلغ عمله بهذه الإصابة إلا أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كأجازة مرضية، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب.
وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط علي الموظف العام التظلم من القرارت النهائية التى تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها، ورتب على عدم التظلم من القرار عدم قبوله، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن.