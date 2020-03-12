مصر | مجلس الدولة يلزم "القاهرة" بدفع 24 مليون مقابل تطوير 7 مناطق بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يلزم "القاهرة" بدفع 24 مليون مقابل تطوير 7 مناطق بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محافظة القاهرة بتحصيل 24 مليونًا و760 ألف جنيه و549 جنيها وتوريدها للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، كباقي تكاليف أعمال تطوير سبعة مناطق بمنطقة حلوان.

وشرحت الجمعية، النزاع طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أنه وفقا لاتفاقية المنحة المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979، تم تطوير 7 مناطق عشوائية بحي حلوان التابع لمحافظة القاهرة وهي "عزبة زين، عزبة كامل صدقي، عزبة عرب راشد، عزية غنيم البحرية، عزية غنيم القبيلة، عزبة الباجور، عزبة كفر العلو".

وتابعت الجمعية، أن هذه التطويرات شملت إنشاء البنية التحتية وبعض مراكز التدريب والمدارس، بتكلفة بلغت 29 مليونًا و94 ألفًا و450 جنيهًا تم إنفاقها من موارد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على أن يتم تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعي اليد في مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة سالفة البيان.

وأوضحت الجمعية، أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة تلتزم بمقتضاه المحافظة أن تحصل قيمة المبالغ المستحقة من واضعي اليد بواسطة ممثليها وتوريدها إلى الجهاز.

Advertisements

وقد انتهت فترة الأداء المقررة ولم يتم تسديد سوى 15 % من قيمة ما تم إنفاقه والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين و407 آلاف و13 جنيهًا ومن ثم تبقي للجهاز مبلغ 24 مليونًا و760 ألفا و549 جنيها كباقي مستحقات تطوير المناطق العشوائية.