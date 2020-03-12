مصر | نشرة حوادث الخليج 365: خروج محولات كهرباء عن الخدمة بسبب الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: خروج محولات كهرباء عن الخدمة بسبب الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



خروج بعض محولات الكهرباء عن الخدمة في 3 محافظات بسبب الطقس

تسببت سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح فى بعض المناطق الي خروج بعض محطات المحولات وسقوط عدد (17) عامود هيكلية جهد متوسط 11 ك.ف. فى كل من سوهاج ٩ اعمدة، وقنا ٧ اعمدة، وعمود واحد فى الأقصر.

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مجازاة مسؤولين سابقين بمحلية سفاجا لتوزيعهم الأراضي لغير مستحقين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في ارتكاب ١٢ مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مخالفات توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية لغير مستحقين وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.

للمزيد هنا مجازاة مسؤولين سابقين بمحلية سفاجا لتوزيعهم الأراضي لغير مستحقينأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في ارتكاب ١٢ مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مخالفات توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية لغير مستحقين وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.للمزيد هنا في حالة وقوع الحوادث.. أرقام النجدة والإسعاف والمرور والحماية المدنية

تعرضت محافظة الجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لموجة شديدة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح شديدة البرودة، وتقدم "الخليج 365" أرقام الهواتف الخاصة بخدمات النجدة، الطوارئ، المرور، الحماية المدنية، ليستغيث بها سكان المحافظة، وقت حدوث كوارث إثر التقلبات الجوية.

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وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ. Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ. ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية. فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: