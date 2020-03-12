مصر | أرقام الطوارئ بالقاهرة لمواجهة الطقس السيئ

أعدت مديرية أمن القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيئ والتي تستمر من اليوم الخميس ليوم السبت المقبل، أرقام الهاتف الخاصة بخدمات المرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة والرجوع إليها.

الإدارة العامة لمرور القاهرة

02 24021233

الحماية المدنية بالقاهرة

02 23911727

طوارئ الكهرباء

02 26035014

رقم شرطة النجدة لتلقى بلاغات المواطنين

122

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ودفعت إدارة مرور القاهرة بالخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى وتكثيف وجود سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.